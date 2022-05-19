Байден поддержал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

19 мая. 19:38

США решительно поддерживают заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку со стороны США заявкам двух замечательных демократий <...> на вступление в самый сильный и мощный оборонительный альянс в мировой истории", - цитирует американского лидера ТАСС.

Байден отметил, что Швеция и Финляндия – близкие, очень боеспособными партнеры. По его словам, у обеих стран прочные демократические институты, сильные вооруженные силы.