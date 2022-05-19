Оснащение миротворцев ОДКБ планируется усовершенствовать

19 мая. 19:32

Представители оборонных ведомств стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили улучшение оснащения миротворческих сил.

"Под председательством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора авиации Туралы Койшикулова (Казахстан) представители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудили вопросы, касающиеся оснащения миротворческих сил ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - информирует в четверг пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

Уточняется, что представители оборонных ведомств Казахстана и Киргизии приняли участие в совместном мероприятии посредством видео-конференц-связи.

В ходе встречи был согласован доработанный проект документа, учитывающий предложения стран ОДКБ. "Участники консультаций отметили, что данное направление будет способствовать развитию компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ и положительно скажется на их готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.