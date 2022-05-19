В Сочи женщина упала со скалы и выжила

19 мая. 18:58

В Сочи оказали помощь 61-летней туристке, сорвавшейся со скального участка в горах неподалеку от села Алексеевское в Лазаревском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Женщина рассказала спасателям, что сорвалась со скалы Коготь, долгое время скатывалась вниз по склону, но сумела зацепиться за упавшее дерево и связалась со спасателями.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали ей первую помощь, а затем эвакуировали с применением альпинистского снаряжения. Затем пострадавшую передали врачам скорой помощи.