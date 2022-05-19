Китай предлагает начать расширение БРИКС

19 мая. 19:20

Китай предлагает начать процесс расширения содружества БРИКС, сообщил в четверг министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус", - приводит китайский МИД слова Ван И на встрече глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Содружество объединяет усилия прогрессивных стран в вопросах укрепления экономической интегрированности и развития хозяйственной деятельности.

По данным Всемирного банка, площадь стран БРИКС составляет около 30% всей суши Земли, а число жителей этих пяти стран превышает 40% мирового населения.