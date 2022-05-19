"Газпром нефть" перенаправит свою нефть на новые рынки

19 мая. 18:55

Российская компания "Газпром нефть" приняла решение перенаправить свою нефть на рынки развивающихся стран. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Дюков в ходе марафона "Новые горизонты".

"Нефтяной рынок - рынок глобальный, и в принципе нефть и нефтепродукты пользуются спросом не только в Европе, пользуются и на других континентах. Поэтому мы продолжаем тот естественный процесс, начавшийся еще какое-то время назад - переориентацию наших грузопотоков на новые рынки", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что "Газпром нефть" сейчас направляет нефть в том числе в Азию. "Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы", - добавил Дюков.