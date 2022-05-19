Российские магазины Reserved и Cropp откроются в выходные?

19 мая. 19:09

Польский ретейлер одежды LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) продает российское подразделение китайскому консорциуму. Первые магазины компании планируется открыть в Москве уже в выходные.

"Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму", - говорится в сообщении компании.

Ретейлер уточняет, что магазины брендов компании откроются в ближайшие выходные. "Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании", - добавили в LPP.