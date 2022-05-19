США заявили об уничтожении своего химоружия

19 мая. 18:42

В США в рамках госпрограммы по ликвидации химического оружия уничтожена последняя ракета M55, содержавшая боевое вещество нервно-паралитического действия VX. Об этом сообщили в Пентагоне.

В американском министерстве пояснили, что ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была ликвидирована в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химоружия.

"Мы очень рады, что достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению", - цитирует заместителя помощника главы Минобороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстона Райфа ТАСС.

Согласно данным Пентагона, с июля 2021 года по май 2022 года в США были ликвидированы примерно 18 тыс ракет M55. Оставшийся запас химического оружия планируется уничтожить до 2023 года.