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ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что 19 мая позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу в Кельбаджарском районе.

"Днем 19 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - информирует в четверг оборонное ведомство.

В сообщении отмечается, что подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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