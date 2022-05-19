ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре

19 мая. 18:22

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что 19 мая позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу в Кельбаджарском районе.

"Днем 19 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - информирует в четверг оборонное ведомство.

В сообщении отмечается, что подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры в указанном направлении.