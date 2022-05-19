Сборная Азербайджана по баскетболу сменила главного тренера

19 мая. 17:59

Новым главным тренером сборной Азербайджана по баскетболу назначен серб Александар Трифунович. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА).

Его помощниками стали литовский тренер Ауримас Ясилионис и бывший наставник азербайджанской команды Самит Нурузаде.

Перед новым тренерским штабом поставлена задача успешно выступить в Дивизионе C чемпионата Европы среди малых стран, матчи которого пройдут с 28 июня по 3 июля на Мальте.

По итогам выступления, а также других результатов ФБА примет решение, продлевать ли сотрудничество с сербским наставником, передает Azerisport.com.