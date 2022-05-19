Глава Евросовета высказался за создание сообщества для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз

19 мая. 17:53

Участники июньского саммита Европейского союза обсудят возможность создания нового интеграционного объединения, в которое войдут все страны Евросоюза и страны - кандидаты на вступление в него. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я призываю к созданию геополитического европейского сообщества для расширения сотрудничества и поэтапной интеграции, куда войдут страны Западных Балкан, страны Восточного партнерства и другие страны, стремящиеся в ЕС. Мы можем проводить саммиты глав государств дважды в год, внешняя политика будет координироваться (на базе политики ЕС - прим. ред.), министры иностранных дел смогут участвовать во встречах глав МИД ЕС", - цитирует его ТАСС.

Мишель подчеркнул, что процесс расширения ЕС должен ускориться, он должен стать поэтапным и обратимым. "Интеграция может проходить не одновременно, а по секторам, в зависимости от готовности этих стран", - сказал глава Евросовета.

При этом он обратил внимание на то, что данная инициатива не должна заменить расширение Евросоюза.