Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

19 мая. 18:07

До конца недели в Москве и Подмосковье будет прохладно, потепление придет после 24 мая, сообщили "Ъ FM" в Гидрометцентре России.

До 22 мая воздух днем будет прогреваться до плюс 14, это примерно на четыре градуса ниже нормы. "Погода остается холоднее обычной для этого времени года. Это связано с тем, что мы находимся в тыловой части циклона, пониженного давления, то есть на его западной периферии. В таких ситуациях наблюдается вынос холодного воздуха из северных регионов. Такая погода держится уже не первый день, и до конца этой недели резких изменений ждать не следует", - объяснил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

В ночь на пятницу в регионе плюс 3-5, днем в Москве будет плюс 13-15, по области - 11-16 градусов тепла преимущественно без осадков, аналогичная погода будет стоять и в выходные.

По словам синоптика, с 24 мая в Москве станет теплее, по предварительным прогнозам, температура воздуха поднимется до плюс 19 и останется такой всю будущую неделю.