В Турции объяснили позицию по возможному вступлению Швеции и Финляндии НАТО

19 мая. 17:44

Основной задачей для НАТО должна быть борьба с терроризмом. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик.

В этой связи он обратил внимание на то, что Швеция и Финляндия, подавшие накануне заявки на вступление в НАТО, находятся в прямом контакте со структурами, являющиеся террористическими. "НАТО - это организация по обеспечению безопасности. Основной борьбой для НАТО должна быть борьба с терроризмом. И вы (Финляндия и Швеция - прим. ред.) находитесь в прямом контакте со структурами, которые страны - члены НАТО признают террористическими", - цитирует Челика ТАСС.

По словам пресс-секретаря ПСР, Анкара своей позицией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО не пытается подорвать консенсус в Североатлантическом альянсе. "Турция, наоборот, выражает свою озабоченность в плане сохранения консенсуса в НАТО. Для нас всегда было важно, чтобы процессы в НАТО осуществлялись в соответствии с принципами", - поведал Челик.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций, а также вводили санкции в отношении Турции.