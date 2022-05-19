Переговоры по Сирии с президентами России и Турции пройдут в Иране

19 мая. 17:39

Иран готов к проведению переговоров по Сирии в рамках "астанинского формата", сообщил РИА Новости посол республики в Москве Казем Джалали.

"Переговорный процесс в астанинском формате на уровне лидеров его стран-участников пройдет в Иране. Мы ранее уже заявляли, что готовы провести этот саммит в Иране с участием Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - заявил Джалали.

Он добавил, что пандемия стала причиной долгой приостановки переговоров. Дата встречи лидеров трех стран пока не назначена.

"Я думаю, что этот саммит может состояться, когда три президента придут к соглашению, и Иран готов провести этот саммит на уровне лидеров России, Турции и Ирана", - отметил иранский посол.