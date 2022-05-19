ФАС одобрила ходатайство "Лукойла" о приобретении Shell в России

19 мая. 17:27

Ходатайство "Лукойла" о покупке 99,9% ООО "Шелл нефть", владеющего автозаправками и заводом смазочных материалов концерна Shell в России одобрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,9%", - информирует ведомство.

Требования ФАС связан с развитием конкуренции на рынках нефтепродуктов, в предписании ведомства речь идет о регулярной реализации нефтепродуктов на бирже. Кроме того, "Лукойл" не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов.

"Лукойл" после завершения сделки станет владельцем 411 АЗС Shell и завода смазочных материалов в Торжке (Тверская область).