Россияне задолжали 1,5 трлн рублей за услуги ЖКХ

19 мая. 17:15

Задолженность россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год составляет почти 1,5 трлн рублей, об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в четверг.

"Долги за ресурсы и услуги ЖКХ со стороны предприятий, организаций и населения за 2021 год составили почти 1,5 трлн рублей", - сказал министр на заседании правительства.

Файзуллин добавил, что задолженность организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями за год - 208,9 млрд рублей.

Минстрой прорабатывает механизмы и графики снижения задолженности.

По словам министра, общий уровень оплаты счетов за ЖКХ составляет 93,76%.