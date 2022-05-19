Жителей и гостей Крыма предупредили об опасных ливнях

19 мая. 16:54

Штормовое предупреждение действует в Крыму из-за плохой погоды, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС региона.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-два часа и до конца суток 19 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град", - предупредили в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова повременить с походами в горы и лес, перенести прогулки в шторм у моря, не ставить машины под деревьями и не приближаться к ветхим строениям и рекламным щитам.