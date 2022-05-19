ЕС приостановит торговлю с Британией?

19 мая. 16:52

/Евросоюз может рассмотреть приостановку действия соглашения о торговле с Великобританией, если Лондон предпримет конкретные меры по внесению изменений в договор по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Исполнительный орган ЕС, вероятно, предложит приостановить действие всего торгового соглашения, если премьер-министр Борис Джонсон реализует свои угрозы принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии", - сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что окончательное решение о деталях и сроках подобной меры потребует поддержки стран-членов ЕС.