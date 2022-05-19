Верховный муфтий РФ недоволен школьными учебниками истории

19 мая. 16:26

Глава Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил, что история Волжской Булгарии недостаточно отражена в школьных учебниках.

"Как история Волжской Булгарии отражена в наших учебниках - почти что никак", - заявил Таджуддин на пресс-конференции, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается 21 мая.

Вместе с тем он напомнил об историческом значении и важности того, что Волжская Булгария добровольно приняла ислам еще до крещения Руси.