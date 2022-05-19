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Верховный муфтий РФ недоволен школьными учебниками истории

Верховный муфтий РФ недоволен школьными учебниками истории

Глава Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил, что история Волжской Булгарии недостаточно отражена в школьных учебниках.

"Как история Волжской Булгарии отражена в наших учебниках - почти что никак", - заявил Таджуддин на пресс-конференции, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается 21 мая.

Вместе с тем он напомнил об историческом значении и важности того, что Волжская Булгария добровольно приняла ислам еще до крещения Руси.

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