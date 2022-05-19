Усманов разводится с Винер

19 мая. 16:22

Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой.

Как сообщает РИА Новости, мировой судья судебного участок района Крылатское в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня.

"Рассмотрение дела о расторжении брака супругов - бездетных или имеющих взрослых детей - назначено на 7 июня, на 12:00 по московскому времени", - сказал источник.

В суде добавили, что Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Винер – ответчиком.