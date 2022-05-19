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Тотиносин одержал восьмую победу на турнире в Токио

Тотиносин одержал восьмую победу на турнире в Токио

Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) за четыре дня до окончания летнего турнира в Токио оформил катикоси - заранее одержав больше побед, чем поражений: в  12-й день соревнований он вытеснил с ринга двенадцатого маэгасиру Востока Мегирю.

В путницу ему предстоит сложная встреча со вторым маэгасирой Востока Кирибаямой, в копилке которого также восемь побед и четыре поражения.

Благодаря сегодняшней победе Тотиносин сможет улучшить свои позиции в рейтинге сумоистов.  Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая, напоминает Sputnik Грузия.

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