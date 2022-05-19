Водитель пострадал при ДТП в Ессентуках 

19 мая. 16:02

Один человек пострадал в результате аварии с участием микроавтобуса в Ессентуках.

Установлено, что водитель автомобиля LADA Kalina выехал на красный свет светофора, пересек стоп-линию, создал помеху в движении и столкнулся с фургоном Ford Transit, который от удара перевернулся на бок.

Водителя микроавтобуса был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.