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Водитель пострадал при ДТП в Ессентуках 

Водитель пострадал при ДТП в Ессентуках 

Один человек пострадал в результате аварии с участием микроавтобуса в Ессентуках. 
Установлено, что водитель автомобиля LADA Kalina выехал на красный свет светофора, пересек стоп-линию, создал помеху в движении и столкнулся с фургоном Ford Transit, который от удара перевернулся на бок. 
Водителя микроавтобуса был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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