РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Так держать": дагестанский премьер поцеловал ягненка во время перегона скота (ВИДЕО)

&quot;Так держать&quot;: дагестанский премьер поцеловал ягненка во время перегона скота (ВИДЕО)

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во время визита в Цумадинский район стал свидетелем перегона овец на летние пастбища.

Отмечается, что премьер встретился с одним из чабанов, и оценил стадо на ощупь при помощи поцелуя ягненка.

Опубликованное пресс-службой правительства Дагестана видео разлетелось по соцсетям. Так, глава республики Сергей Меликов охарактеризовал этот фрагмент "прекрасной весенней зарисовкой" от Абдулмуслимова. "Так держать, Абдулмуслим Мухудинович", – добавил Меликов в своем Telegram-канале.

 

1645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version