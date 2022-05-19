"Так держать": дагестанский премьер поцеловал ягненка во время перегона скота (ВИДЕО)

19 мая. 15:48

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во время визита в Цумадинский район стал свидетелем перегона овец на летние пастбища.

Отмечается, что премьер встретился с одним из чабанов, и оценил стадо на ощупь при помощи поцелуя ягненка.

Опубликованное пресс-службой правительства Дагестана видео разлетелось по соцсетям. Так, глава республики Сергей Меликов охарактеризовал этот фрагмент "прекрасной весенней зарисовкой" от Абдулмуслимова. "Так держать, Абдулмуслим Мухудинович", – добавил Меликов в своем Telegram-канале.