"Так держать": дагестанский премьер поцеловал ягненка во время перегона скота (ВИДЕО)

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во время визита в Цумадинский район стал свидетелем перегона овец на летние пастбища.
Отмечается, что премьер встретился с одним из чабанов, и оценил стадо на ощупь при помощи поцелуя ягненка.
Опубликованное пресс-службой правительства Дагестана видео разлетелось по соцсетям. Так, глава республики Сергей Меликов охарактеризовал этот фрагмент "прекрасной весенней зарисовкой" от Абдулмуслимова. "Так держать, Абдулмуслим Мухудинович", – добавил Меликов в своем Telegram-канале.