Глава Минсельхоза Турции посетит Карабах

19 мая. 15:49

Глава министерства сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи совершит поездку в Карабах. Об этом он сообщил, выступая на общем собрании "Общественного объединения деловых людей Азербайджана и Турции".

Министр обратил внимание на большую важность дальнейшего объединения усилий обеих стран под лозунгом "одна нация, два государства".

"Ведется совместная работа для развития как Азербайджана, так и Турции, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны привлекать к нему бизнесменов, получивших образование в Азербайджане и Турции. Мы посетим Карабах и поделимся накопленным опытом", - цитирует Киришчи Trend.