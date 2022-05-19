Mcdonald's нашел покупателя для российского бизнеса

19 мая. 15:36

Предприниматель из Новокузнецка Александр Говор купит бизнес McDonald's в России, он будет управлять ресторанами под другим брендом, сообщает пресс-служба компании.

"После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в соответствии с этим соглашением бренд всех точек общепита будет изменен.

Стоит отметить, что Говор является руководителем компании "ГиД". Он управляет заведениями McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.