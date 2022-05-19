В Адыгее будут трудоустраивать на предприятиях осужденных за нетяжкие преступления 

19 мая. 15:37

Власти Адыгеи намерены организовать в республике исправительные центры для осужденных к принудительным работам, рассказал глава региона Мурат Кумпилов по итогам совещания с руководителем УФСИН России по республике Виталием Перхоровичем.

"Уровень зарегистрированной безработицы в Адыгее - ниже 1%, а количество имеющихся вакансий в разы превосходит численность безработных. Совместно с руководством УФСИН России по республике обсудили возможность трудоустраивать на предприятиях Адыгеи лиц, осужденных за нетяжкие преступления. Например, в сельском хозяйстве, строительстве ежегодно возникает необходимость в дополнительном найме людей для проведения сезонных работ", - написал Кумпилов.