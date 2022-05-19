Первый День башен отпразднуют в Ингушетии 21 мая

19 мая. 15:31

Жители Ингушетии в субботу 21 мая отметят новый праздник - День ингушских башен, введенный указом главы республики Махмуд-Али Калиматовым 9 июля прошлого года, рассказал представитель правительства региона.

"День ингушских башен будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. В этот день в республике будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Чиновник пояснил, что важность этого праздника для ингушей объясняется национальными особенностями народа: ученые выяснили, что название ингушей "гIалгIай" образовано от слова "гIала" ("башня"), то есть ингуши - это "жители башен". Поэтому по всей республике разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные башни.