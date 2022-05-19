Путин проведет заседание Совбеза

19 мая. 15:20

Президент РФ Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, на котором обсудит повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры государства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 20 мая в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности РФ. Планируется обсудить вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства", - сказано в сообщении.

Также российский лидер намерен рассмотреть дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что с основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета страны в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.