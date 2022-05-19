Rutube продолжается восстанавливаться после мощной кибератаки

19 мая. 15:19

Российский видеохостинг Rutube через 10 дней после кибератаки, совершенной в День Победы, пока находится на стадии восстановления, рассказали в пресс-службе Минцифры.

"Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Он уточнил, что точные сроки восстановления пока не известны.

В пресс-службе также добавили, что сейчас восстанавливается работа опции "Прямые трансляции": сначала действовал лимит на количество параллельных стримов, и все желающие не укладывались в него. Сейчас объем возможных параллельных трансляций увеличен, его хватает всем, кому это необходимо.

В ближайшее время Rutube планирует вернуться к прежним объемам по числу стримов.