Си Цзиньпин: БРИКС должен содействовать стабильности в мире

19 мая. 15:12

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны содействовать стабильности международных отношений в эпоху турбулентности, заяви председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности и радикальные перемены международные отношения", - сказал он в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС, которая проходит в формате видеоконференции.

Далее китайский лидер обратил внимание на усиление факторов нестабильности и неопределенности в текущей мировой обстановке. "В настоящее время под влиянием вековых изменений и невиданной за столетие эпидемии факторы нестабильности, неопределенности и отсутствия безопасности в международной обстановке растут день ото дня", - подчеркнул Си Цзиньпин.