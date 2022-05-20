Китай сопротивляется гегемонии американской валюты в качестве резервной

В марте Китай в четвертый раз подряд сократил объемы казначейских облигаций США более чем на $15,2 млрд, доведя их до самого низкого уровня с июня 2010 года. Эксперты связывают сокращение запасов с желанием снизить потери от обесценивания облигаций и стремлением диверсифицировать валютные активы в долгосрочной перспективе.

Как отмечает китайское издание Global Times, вероятно, что КНР продолжит сокращать объемы американских казначейских облигаций, если инфляция в США будет оставаться высокой, жесткая денежно-кредитная политика продолжится, а экономический прогноз ухудшится. Аналитики издания призывают к реструктуризации зарубежных активов и диверсификации валютных резервов с целью защиты от потенциальных рисков.

По данным министерства финансов США, опубликованным в понедельник, объемы американских облигаций в Китае упали до $1,039 трлн к концу марта, что на $15,2 млрд ниже, чем в предыдущем месяце. Китай по-прежнему на втором месте по объемам американских ценных бумаг после Японии, у которой на конец марта было $ 1,232 трлн.

Решение о сокращении было принято, исходя из рыночных условий, заявил Чжоу Маохуа, эксперт по макроэкономике из банка Everbright Bank. Он отметил, что когда рынок американских облигаций казначейства подвергается серьезным колебаниям, иностранные инвесторы в основном распродают активы. ”Падение стоимости облигаций, усиливающаяся инфляция и агрессивное повышение ключевой ставки - основные причины решения”, - говорит Чжоу.

Ожидается, что умеренная корректировка поможет Китаю снизить потери в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - диверсифицировать и стабилизировать валютные запасы. По сравнению с другими держателями американского госдолга, сокращение со стороны Китая было умеренным. Япония, к примеру, в марте снизила объемы облигаций на $73,9 млрд. Это самая значительная распродажа среди иностранных держателей активов, которая, по словам экспертов, ничто иное как отчаянная попытка удержать падение йены по отношению к американскому доллару.

Центральные банки по всему миру снижают запасы американских долларов, а стремление к односторонности, торговому протекционизму и геополитические конфликты в последние годы усиливают эту тенденцию, угрожая мировой гегемонии доллара, утверждает Чжоу.

Сокращение китайских запасов американских облигаций подчеркивает сопротивление страны гегемонии американской валюты в качестве резервной, утверждает Тянь Юнь, бывший заместитель президента Пекинской ассоциации экономических операций. По ее словам, в ближайшее время Китай, возможно, продолжит покупать американские облигации казначейства, учитывая ограниченное количество других вариантов вложения огромных валютных запасов страны, однако в долгосрочной перспективе ожидается диверсификация валютных резервов.

По мнению Тянь, Китай должен увеличивать свои золотые запасы, привязывать юань к таким критически важным экспортам ресурсам, как редкоземельные металлы, а также продвигать расчеты в юанях, тем самым усиливая ценовую важность валюты при импорте ресурсов из других стран.

Аналогичное мнение на экономическом форуме Tsinghua PBCSF Chief Economists Forum высказал Юй Юндин, экономист из Китайской академии общественных наук. Он считает, что правительство будет продолжать сокращать объемы облигаций казначейства США, вкладывая в другие активы, увеличивая инвестиции в стратегически важные страны, экспортирующие ресурсы, а также защищая иностранных инвесторов, при этом не забывая обеспечить безопасность китайских огромных долларовых запасов.

Если иностранные инвесторы продолжат отказываться от облигаций казначейства, США придется поднять стоимость заимствования для правительства. Расходы американских потребителей и предприятий вырастут, а перспективы экономического восстановления будут ослаблены, предупреждает Чжоу.

По данным государственного управления валютного контроля КНР, опубликованным во вторник, в апреле профицит валютных расчетов в китайских банках составил $19 млрд, что соответствует среднему месячному уровню в первом квартале года и гораздо выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Основные показатели долгосрочного экономического роста Китая не меняются, а влияние эпидемии Covid-19 на экономику не будет длительным, уверена Ван Чуньин, официальный представитель Управления государственного контроля. Китайский валютный рынок стал более профессиональным и устойчивым, а нынешние основания и условия наиболее благоприятны для внесения изменений во внешние операции, говорит Ван.

В апреле китайский юань подешевел на 3,8% по отношению к американскому доллару, сохранив при этом устойчивость по сравнению с другими мировыми валютами. В апреле иена подешевела на 6,2% по отношению к доллару, евро - на 4,7%, а фунт стерлингов - на 4,35%.