Песков: надежд на запуск "Северного потока-2" нет 

19 мая. 14:57

Надежд в нынешних условиях на запуск проекта "Северный поток - 2" нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что его инфраструктура готова и какое-то время будет находиться в рабочем состоянии.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии", - сказал он, отметив, что "инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря".

Далее представитель официальной Москвы заявил о том, что страны Европы будут нуждаться в проекте "Северный поток - 2", что бы они ни говорили, передает ТАСС.