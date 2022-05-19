В Израиле опасаются иранских беспилотников таджикского производства

17 мая в Душанбе начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммад Хуссейн Бокири и министр обороны Таджикистана генерал Шерали Мирзо открыли завод по производству беспилотников Ababil 2 иранского производства. По словам Бакири, что Иран, благодаря усилиям своих специалистов и ученых, используя свои внутренние возможности, смог добиться значительного роста во всех военных и оборонных аспектах, особенно в производстве беспилотников, и теперь может экспортировать военную технику в союзные и дружественные страны.

The Jerusalem Post пишет, что Иран уже экспортировала беспилотники Венесуэлу, но завод в центральноазиатской стране - достижение иного уровня. Al-Monitor отмечает, что ”Иран в последние годы стремится улучшить отношения с Таджикистаном, как и с остальными странами Центральной Азии. В феврале Душанбе и Тегеран договорились увеличить двусторонний торговый оборот до $500 млн. В 2021 году торговля между странами достигла отметки в $121 млн – это более чем в два раза больше по сравнению с $55 млн в 2020 году.

Иран намерен сосредоточиться на восточном направлении в рамках более широкой стратегии, которая включает новое 25-летнее соглашение с Китаем, а также продвижение своих интересов в Индии и Афганистане. Тегеран хочет выйти из-под влияния Запада и уверен, что лучше всего подобную стратегию отрабатывать в Центральной Азии. Иранское новостное агентство Tasnim пишет, что производство иранских Ababil 2 будет осуществляться в рамках расширения военного сотрудничества между двумя ираноязычными государствами.

Ababil 2 не самый современный дрон в иранском арсенале. Разработанный несколько лет назад, он представляет собой среднестатистический БПЛА. Будут ли дроны использоваться для обеспечения баланса сил в Центральной Азии или они предназначены для использования на границе с Афганистаном в случае возникновения причин для беспокойства?

Очевидно, что Иран хочет использовать беспилотники для укрепления своего влияния. Так уже было в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. Однако в этих странах ИРИ действовала через посредников и боевые группы. Передача дронов как другим правительствам не осуществлялась и тем более в СМИ не освещалось открытие заводов по их производству. Тот факт, что Иран открыто говорит о своих действиях, подтверждает его готовность действовать как обычный государственный экспортер товаров вместо того, чтобы пользоваться услугами посредников и вооруженных групп. Это важно, поскольку зачастую Тегеран ведет дела с неофициальными режимами, пользуясь полулегальными схемами для экспорта вооружений. Строительство завода по производству дронов - демонстрация того, что Иран готов стать как все. Некоторые СМИ расценивают подобный шаг как попытку уравновесить становление "Талибана" (движение запрещено в РФ) в Афганистане посредством сотрудничества по производству дронов.

Напомним, что на саммите в Душанбе Иран выразил готовность к партнерству с Шанхайской организацией сотрудничества. Тегеран хочет усилить свое влияние на Востоке и доказать, что американские санкции не повлияли на технологический сектор страны.

Между тем, Тегеран использует дроны против Израиля, запуская их в том числе и с территории Сирии и даже напрямую из Ирана. Таким образом, программа по экспорту БПЛА, в частности "Хезболле", хуситам и другим группам может стать серьезной угрозой. Будет ли Иран угрожать с территории Центральной Азии, или просто стремиться наладить экспорт технологий и товаров, неизвестно. Отсутствие ясности осложняется неизвестностью в отношении того, что сам Таджикистан собирается делать с дронами или куда они будут отправляться после сборки на новом заводе.