В Казахстане задержана группировка воров-гастролеров

19 мая. 14:45

Полиция Алматы начала досудебное расследование против троих мужчин и женщин - их обвиняют в серии квартирных краж в спальных районах города, сообщает пресс-служба департамента мегаполиса.

Жители Актюбинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей перебрались в Алматы сравнительно недавно. Они разместились в съемной квартире и методично обходили спальные районы города. Далее они присматривали квартиры, которые надолго остаются без хозяев. Для проникновения внутрь они чаще всего использовали метод подбора ключа к замкам входных дверей.

"Непосредственно сами кражи совершали мужчины. Их спутница отвечала за дальнейшую реализацию краденного. В основном с мест преступления воришки забирали деньги, ювелирные украшения, меховые изделия и компактную цифровую технику", - заявил замглавы департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

Полицейские смогли выйти на след преступников и установили за ними слежку. Все участники криминального квартета были задержаны в момент совершения очередного преступления в районе пересечения улиц Шаляпина - Алтынсарина.

В настоящее время ОПГ поместили в изолятор временного содержания, им изберут меру пресечения на время проведения расследования.