Москва и Баку в ближайшее время подпишут межправсоглашение о сотрудничестве по кибербезопасности

19 мая. 14:42

Россия намерена в скором времени заключить с Азербайджаном межправительственное соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности, рассказал замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на встрече с иностранными послами в Москве.

Он напомнил, что РФ уже подписала межправсоглашения о сотрудничестве по информационной безопасности с Арменией, Беларусью, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Ираном, Киргизией, Китаем, Кубой, Никарагуа, Туркменистаном и Узбекистаном, а также ЮАР.

"В ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения с Азербайджаном, Сербией и Таджикистаном", - цитирует Храмова "Интерфакс-Азербайджан".

Политик убежден, что этот список будет увеличиваться, так как все больше и больше стран заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этой сфере.