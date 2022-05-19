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Шахматы станут обязательным предметом в первом классе школы в Грузии

Шахматы станут обязательным предметом в первом классе школы в Грузии

Новый обязательный предмет вводится в первых классах грузинских школ, об этом сообщает Минобразования страны.

По решению министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели все первоклассники должны будут изучать шахматы.

Во втором и третьем классах шахматы станут предметом по выбору.

В министерстве напомнили, что шахматы развивают аналитическое, логическое, критическое мышление, а также навыков решения практических задач.

Нововведение начнет действовать с сентября, до этого времени планируется провести подготовку учителей и учебных ресурсов.

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