Нурмагомедов может организовать бой Емельяненко против дос Сантоса

19 мая. 14:22

Завершивший спортивную карьеру российский боец ММА, владелец организации Eagle FC Хабиб Нурмагомедов намерен организовать бой своего соотечественника Федора Емельяненко против бразильца Жуниора дос Сантоса в этом промоушене.

"Если Жуниор выиграет [у Йоргана де Кастро], я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко", - сказал он, отметив, что из этого может получиться "интересная история".

Поединок дос Сантос – де Кастро запланирован на 20 мая.

Емельяненко занимает третью строчку рейтинга тяжеловесов организации Bellator, у него остался последний бой по контракту, после которого он планирует завершить карьеру.