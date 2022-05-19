Нурмагомедов может организовать бой Емельяненко против дос Сантоса

Завершивший спортивную карьеру российский боец ММА, владелец организации Eagle FC Хабиб Нурмагомедов намерен организовать бой своего соотечественника Федора Емельяненко против бразильца Жуниора дос Сантоса в этом промоушене.
"Если Жуниор выиграет [у Йоргана де Кастро], я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко", - сказал он, отметив, что из этого может получиться "интересная история".
Поединок дос Сантос – де Кастро запланирован на 20 мая.
Емельяненко занимает третью строчку рейтинга тяжеловесов организации Bellator, у него остался последний бой по контракту, после которого он планирует завершить карьеру.