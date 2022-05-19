Иранские ядерные переговоры поставлены на паузу?

19 мая. 14:30

Сегодня по инициативе Тегерана прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД ИРИ Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - отметили в министерстве.

Стороны также провели "заинтересованный обмен мнениями" по некоторым актуальным региональным и международным проблемам, в том числе - по ситуации на Украине.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что контакты между участниками переговорного процесса по проблематике СВПД не прерываются.

"Несмотря на некоторое затишье на венской площадке, страны - участницы так называемой ядерной сделки, а также представители США продолжают прилагать энергичные усилия по поиску наиболее эффективного и взаимоприемлемого для всех сторон пути для восстановления полнокровной реализации СВПД в соответствии с его первоначальными параметрами", - пояснила дипломат.

Она обратила особое внимание на безальтернативность ядерной сделки, отметив, что она очевидна для всех участников процесса.

Кроме того, Захарова напомнила о состоявшемся на прошлой неделе визите координатора ЕС на переговорах в Вене Энрике Мора в Тегеран. "Европейские и иранские коллеги положительно высказываются о состоявшихся в рамках данного визита встречах и отмечают наметившийся прогресс. Это внушает определенную надежду на то, что мы еще на один шаг приблизились к нашей главной цели - перезапуску СВПД на полную мощность", - указала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 11 марта текущего года в Вене, по завершении восьми раундов переговоров по восстановлению СВПД и возвращению в него США, стороны взяли перерыв из-за внешних факторов. Ранее сообщалось, что венские переговоры вышли на финишную прямую, предполагалось, что они должны были завершиться до конца зимы, уже был согласован текст договоренностей о дальнейших мерах по возвращению к выполнению первоначального ядерного соглашения. 13 мая Абдоллахиян сообщил, что участники переговоров в Вене могут достичь соглашения, если США выполнят свои обязательства.