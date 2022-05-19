19 мая. 14:13

Британские политические лидеры мешают мирному урегулированию украинского кризиса.

По сообщениям Bloomberg, в этот список вошли премьер Борис Джонсон, глава МИД Британии Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Как отмечает издание, политики пытаются поднять свои рейтинги с помощью конфликта в Украине.

В Bloomberg напомнили, что репутацию Джонсона серьезно пошатнул скандал вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. При этом издание подчеркивает, что Трасс и Уоллес воюют лишь "на расстоянии", напоминая "кричащих с трибун футбольных фанатов".

Газета пишет, что даже уход Джонсона не изменит ситуацию, поскольку его коллеги своей воинственной риторикой не уступают главе правительства.

В заключение издание призвало Украину "быть начеку" с такими "британскими друзьями".