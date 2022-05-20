Почему европейские послы озаботились ситуацией в Армении, кого видят у власти экс-президенты страны, из-за чего пробуксовывают ирано-армянские энергетические проекты - Анализ армянских СМИ за 13 – 19 мая

Послы европейских стран, аккредитованные в Ереване, провели закрытую встречу, в ходе которой обсудили политическую ситуацию в Армении, вопросы соразмерности применяемых полицией мер в отношении оппозиционеров, а также задержание нескольких сотен человек за день. Также они обеспокоены темой арестов оппозиционных политиков и активистов, - пишут армянские СМИ.

Политическая ситуация в Армении обеспокоила европейских послов

Зарубежные дипломаты провели закрытую встречу, на которой обсудили политическую ситуацию в Армении, - читаем в газете "Паст". "Иностранные дипломаты обсудили вопрос соразмерности применяемых полицией мер в отношении оппозиционеров, а также задержание нескольких сотен человек за день, коснувшись темы арестов оппозиционных политиков и активистов. Ключевым аспектом обсуждений стала тема политзаключенных: возмущение послов вызвал случай Аветика Чалабяна, которого арестовали на два месяца. Зарубежные дипломаты намерены подробно рассмотреть этот конкретный инцидент, а также изучить ситуацию с правами человека в Армении.

С конца апреля оппозиция в Армении проводит акции протеста и гражданского неповиновения. В ходе шествий и акций активисты нередко подвергаются приводу в отделения полиции. Оппозиционеры обвиняют правоохранительные органы в применении несоразмерной силы в отношении активистов", - напоминает издание.

Между тем один из координаторов движения "Сопротивление", вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян рассказал, каким будет новое правительство, которое должно быть сформировано после "отстранения действующих властей". "Новое правительство Армении будет формироваться не только по партийным квотам, в него войдут также представители тех политических сил, которые находятся с нами, и не только они. Оппозиция придает большое значение опытным кадрам. В настоящее время движение "Сопротивление" рассматривает несколько кандидатур, однако консультации ни с ними, ни в самом движении на этот счет не проводились. Будет сформирована команда, готовая взять на себя ответственность за то, чтобы вывести страну из нынешнего положения, способная грамотно решать имеющиеся проблемы и противостоять вызовам, поскольку для нынешнего руководства Армении важен не профессионализм, а лишь то, чтобы назначенец был "своим" человеком. Ранее Сагателян отмечал, что для достижения озвученных целей необходимо создать временное правительство национального согласия, в которое войдут специалисты, способные вывести страну из нынешней ситуации. Оппозиция составила список из 250 человек.

Саргсян и Кочарян ищут кандидата в премьеры

Источники в "Движении сопротивления" отмечают, что пока его теневые бенефициары – два бывших президента Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян – не договорятся о кандидатуре временного премьер-министра, Движение не наберет оборотов, - пишет газета "Грапарак". "В лучшем случае сохранится нынешняя ситуация, и даже очень возможно, что пойдет на угасание, потому что армянский народ любит идти за личностями, а идея мало кого объединяет. Кроме того, когда неясно, кто будет временным премьер-министром, силы на площади не используют все свои ресурсы, а о планах двух экс-президентов Армении мало кто знает. Нам сообщили, что между Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном есть консенсус, что ни один из них не будет кандидатом в премьер-министры, и они стремятся выдвинуть политически нейтрального человека. Обсуждалась кандидатура бывшего премьер-министра Карена Карапетяна, но последний не дал своего согласия", – отмечает автор публикации.

Что тормозит взаимодействие Армении и Ирана в сфере энергетики

Сотрудничество в сфере энергетики – одно из наиболее перспективных направлений взаимодействия между Арменией и Ираном, однако оно постоянно пробуксовывает. Разобраться в причинах этого попробовал глава общественной организации "Институт энергетической безопасности" Ваге Давтян, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Несмотря на постоянные заявления о высоком уровне армяно-иранских отношений, де-факто наблюдается парализованное состояние как на уровне отдельных проектов, так и практически по всем направлениям экономического сотрудничества, - отметил эксперт.

На днях министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян совершил рабочий визит в Иран, и в ходе встречи с министром нефти Ирана Джавадом Оджи представил предложения по новому формату договора о поставках газа в обмен на электричество. Это одно из наиболее удачных направлений армяно-иранского сотрудничества, однако до конца потенциал наращивания объемов импорта иранского газа так и не раскрыт", - утверждает Давтян.

В Армению из Ирана в лучшем случае поставляется 450-500 млн кубометров газа в год при том, что мощность трубопровода составляет порядка 2,3 млрд кубометров газа. Что касается экспорта электроэнергии, то и здесь есть проблемы, связанные со строительством третьей высоковольтной линии Армения-Иран. Этот проект должен был быть реализован еще в 2019 году, потом в 2020 году по причине коронавируса и войны он снова не был доведен до конца, а после власти заверили, что проект будет завершен в 2021 году. Теперь сроки сместились на 2024-2025 годы.

"Это преступная медлительность. Если мы посмотрим на статистику, то в последние 2-3 года существенно сократились поставки в Иран вырабатываемой в Армении электроэнергии, уступая позиции азербайджанским и туркменским компаниям", - подчеркнул эксперт, отметив, что армяно-иранский диалог в сфере энергетики должен быть продолжен, особенно в свете проекта "Север-Юг", который всегда был созвучен транспортным и энергетическим интересам Армении.

"Пробуксовывает" и проект строительства нефтеперерабатывающего завода на армяно-иранской границе, который проектировался еще в советские времена. После развала СССР и энергетического кризиса в Армении 1990-х в начале 2000-х он снова был включен в повестку, но так и не был реализован, и значительную роль в этом вопросе сыграл фактор антииранских санкций. С другой стороны, повлияла геополитическая позиция Грузии в отношении Ирана, - отметил эксперт, подчеркнув, что подобный проект должен иметь региональное значение: его нельзя рассматривать как перспективный, если НПЗ будет снабжать горючим только Армению.

Кто "отмазал" от армии сыновей экс-губернатора Сюника

Экс-губернатор Сюника и бывший военком Гориса Меликсет Погосян помог в свое время сыновьям другого бывшего главы области - Сурика Хачатряна "откосить" от службы в Армении, - пишет газета "Грапарак". "Именно Погосян помог Тиграну и Трдату Хачатрянам встать на учет в нейропсихологический диспансер Сюника", - отмечает издание. "Попытки газеты уточнить это у самого Меликсета Погосяна успехом не увенчались. Бывший губернатор Сюника Меликсет Погосян занимал пост главного военкома Гориса в 2007-2017 годах", - напоминает автор публикации.

Сотрудники "Звартноца" зарабатывали на VIP-пассажирах

Сотрудничество ЗАО "Международные аэропорты Армении" с правоохранительными органами дало результаты: был выявлен крупных ряд нарушений, - сообщили в Службе госконтроля, читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Государственная контрольная служба (ГКС) Армении получила у Службы национальной безопасности (СНБ) информацию о том, что из сумм, взимаемых с граждан в размере от 55 до 75 тыс. драмов за высококачественное обслуживание пассажиров VIP-зала ЗАО "Международные аэропорты Армения", в кассу вносилось 5 тыс. драмов - делалось это без ведома плательщиков, сами же они оформлялись в качестве родственников пассажиров, имеющих дипломатические паспорта, или членов официальной делегации, а оставшиеся суммы в крупных размерах, полученные незаконным путем, распределялись между сотрудниками компании. Поскольку из-за этого не были полностью выполнены налоговые обязательства, информация ушла и в Комитет государственных доходов (КГД) с целью осуществления контрольных функций, вытекающих из полномочий Комитета. Дополнительно был рассчитан и выплачен в госбюджет весь размер причиненного ущерба: он составил 6 млн 519 тыс. драмов (около $14 тыс.)", - говорится в публикации.

Иран включит армянский собор в список ЮНЕСКО

Генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране и другие представители организации посетили армянский собор Святого Христа Всеспасителя (Ванкский собор) в Исфахане, - пишет иранское издание Norjugha. Также представители ЮНЕСКО побывали в Армянском этнографическом музее Новой Джульфы возле собора, посетили армянскую церковь Овсепа Ариматаци, библиотеку Нерсеса Шнорали, после чего встретились с епархиальным советом. "Генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Иране сообщил о процессе включения исфаханского собора Святого Христа Всеспасителя в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны выразили надежду на то, что в ближайшее время процесс успешно завершится", - сообщает издание.

Армянских чиновников проверят на незаконно нажитое имущество

Армянские власти намерены расширить список должностных лиц, которых могут проверить на наличие незаконно приобретенного имущества: парламент страны уже рассмотрел в первом чтении поправки к закону "О конфискации незаконно нажитого имущества", которые представила заместитель генерального прокурора Србуи Галян, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения.

"Поправками предлагается расширить понятие "должностное лицо" и, кроме общественных служащих, включить в их число людей, которые обязаны представлять декларацию по закону об общественной службе, а следственные органы наделить полномочиями по собственной инициативе начинать производство в отношении лиц, представляющих декларацию. Это может потребовать привлечения новых ресурсов и времени, поэтому срок рассмотрения предлагается увеличить с 2 до 3 лет. Также следственному органу могут предоставить право требовать вместо рыночной цены подлежащего конфискации имущества стоимость его приобретения. Этот принцип будет работать также в случаях, когда имущество приобретено за рубежом", - говорится в документе.

Два года назад армянский парламент принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества граждан, стоимость которого превышает $100 тыс. Проверку может проходить имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки.