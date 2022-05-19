Ребенка, пострадавшего в аварии в КБР, будут лечить в Москве

19 мая. 13:58

Медики Кабардино-Балкарии решили перевести семимесячного ребенка, пострадавшего в результате ДТП 16 мая в Прохладненском районе, для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова в Москве, проинформировали журналистов в пресс-службе регионального Минздрава.

"Состояние пациента на данный момент оценивается как стабильно-тяжелое, он находится на аппаратном дыхании. Транспортировка осуществляется службой экстренной помощи санитарной авиации за счет средств республиканского бюджета, выделенных из резервного фонда", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что пострадавший поступил в Республиканскую клиническую больницу 16 мая в результате ДТП с микроавтобусом в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.