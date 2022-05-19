Песков не согласился с мнением о полном провале импортозамещения

19 мая. 13:58

Нельзя говорить о полном провале программы импортозамещения в России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил мнение, что "программа импортозамещения провалена полностью".

Песков пояснил, что о полном провале речи не идет, хотя некоторые пункты плана и не были выполнены.

"Мы с вами не работаем в идеальных условиях. Условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя", - указал представитель Кремля.

В то же время он признал, что не стоит и "почивать на лаврах", так как нужно сделать еще очень многое, причем, с учетом сложившихся условий, в авральном режиме.