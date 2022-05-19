Производитель "Боржоми" подарит контрольную долю в компании властям Грузии?

19 мая. 13:50

Компания IDS Borjomi International может безвозмездно передать грузинским властям контрольный пакет акций фирмы, которой принадлежат заводы "Боржоми" по розливу минеральной воды. Такое сообщение опубликовала сегодня ее пресс-служба.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией", - цитирует его ТАСС.

В результате, указали в компании, удастся также сохранить рабочие места на заводах.

Грузинское экономическое издание BM передает, что Минэкономики Грузии уже получило официальное письмо от IDS Borjomi International о передаче доли, оно будет рассмотрено совместно с Минюстом, после чего будет вынесено заключение о целесообразности сделки. В ведомстве обещают завершить процедуры в течение нескольких дней.