Нормандский формат перестал существовать

19 мая. 13:49

Нормандского формата и контактной группы по Украине больше нет, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника возобновить нормандский формат.

"Нормандский формат, как и контактная группа, больше не существуют. Они занимались урегулированием внутриукраинского конфликта на востоке страны, которое было сорвано Киевом",- сказал он, отметив, что после признания Россией ДНР и ЛНР эти механизмы стали неактуальны.

По его словам, "сегодня Германия и Франция участвуют в поставках оружия Киеву, что само по себе не способствует перемирию".

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия.