РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нормандский формат перестал существовать

Нормандский формат перестал существовать

Нормандского формата и контактной группы по Украине больше нет, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника возобновить нормандский формат.

"Нормандский формат, как и контактная группа, больше не существуют. Они занимались урегулированием внутриукраинского конфликта на востоке страны, которое было сорвано Киевом",- сказал он, отметив, что после признания Россией ДНР и ЛНР эти механизмы стали неактуальны.

По его словам, "сегодня Германия и Франция участвуют в поставках оружия Киеву, что само по себе не способствует перемирию".

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник  призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия.

920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version