Международная конференция проходит в Шуше

19 мая. 13:35

В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит международная конференция на тему "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды", сообщает Trend.

Отмечается, что в конференции приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В конференции также участвуют гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик, генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев, глава Национальной комиссии Мальты по ЮНЕСКО Раймонд Бондин, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Ангел Моратинос.

Стоит добавить, что ключевым направлением глобального призыва "Мир во имя культуры" является обеспечение устойчивого мира на освобожденных территориях для возрождения культурной инфраструктуры и возвращения на эти земли национально-духовных ценностей.