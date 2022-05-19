Путин провел переговоры с Токаевым

19 мая. 13:20

ЗАГ:

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также главы государств подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.

Кроме того, Путин и Токаев также обсудили "некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", сообщает Кремль