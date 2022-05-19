Эрдоган: Турция не может отказаться от России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от отношений с Москвой и российского газа, поскольку это стратегический вопрос.

Он отметил, что у Турции есть связи как с Россией, так и с Украиной. Также он напомнил, что Анкара участвует в совместном проекте с Москвой по строительству АЭС "Аккую", которое, по его словам, завершится уже в следующем году.

"Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским. Он добавил, что продолжает "телефонную дипломатию" с главами обоих государств.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, для России является принципиально важным вопросом то, что Турция отказывается участвовать в западном санкционном и политическом давлении.



"Турция в настоящее время остается, фактически, одним из немногих окон во внешний мир для российской стороны. Во многом в настоящий момент она даже более важна, чем Китай или Индия, с учетом территориального положения Турции. Поэтому, конечно, для России подобная позиция Эрдогана крайне выгодна, так как дает возможность не оказаться в полной экономической и транспортной блокаде", - пояснил он.



"Нужно подчеркнуть, что речь идет не только о решении экономических вопросов. Это еще и воздушные коридоры, возможность российским гражданам посещать другие страны через Турцию. Фактически, республика становится транспортным хабом для россиян. И понятно, что такая позиция Турции сильно снижает общие цели стран НАТО и других их союзников по оказанию экономического и прочего давления на Москву", - обратил внимание Кирилл Семенов.



Турции подобный подход также приносит выгоду. "Турция, во-первых, сохраняет всю экономическую составляющую отношений с Россией и доходы от нее. Кроме того, турецкая сторона в современных условиях может рассчитывать на некий демпинг в том плане, что сейчас открыта возможность реализовывать единые контракты с Россией по заниженным ценам, поскольку конкурентов просто нет. Поэтому Турция, действуя в собственных национальных интересах, в том числе экономических, будет продвигать различные экономические проекты с РФ", - заключил эксперт РСМД.