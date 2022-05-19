Новак рассказал о судьбе "Северного потока-2"

19 мая. 12:33

Газопровод "Северный поток-2" вряд ли будет запущен в ближайшее время по политическим причинам, однако он будет востребован в будущем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я считаю, что в ближайшей конъюнктуре, наверное, по политическим мотивам вряд ли он будет в ближайшее время запущен", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

Далее вице-премьер выразил уверенность, что потребность в газопроводе есть. "Для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе и газе, в будущем, я думаю, он будет востребован", - выразил мнение Новак.