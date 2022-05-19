Мэр Махачкалы предстанет перед парламентом Дагестана

19 мая. 12:28

Глава Махачкалы Салман Дадаев отчитается о проделанной работе перед парламентариями Дагестана 26 мая, сообщает пресс-служба Народного собрания Дагестана.

Дадаев посвятит "муниципальный час" эффективности решения в Махачкале проблемных вопросов жизнеобеспечения, градостроительства, ЖКХ, распоряжения муниципальной собственностью.

Помимо Дадаева, перед депутатами выступят первый вице-премьер республики Руслан Алиев, глава комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов и руководитель Счетной палаты Билал Джахбаров.

Всего в повестку предстоящей сессии внесено 22 вопроса.