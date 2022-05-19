Вузы Дагестана и Воронежской области активизируют научное сотрудничество

19 мая. 12:18

Ректоры вузов Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве с руководителями вузов Воронежской области, проинформировала пресс-служба ДГУ.

Сообщается, что учебные заведения будут развивать совместные образовательные, научно-исследовательские, международные и культурно-просветительские проекты.

"Представители Дагестанского госуниверситета (ДГУ) во главе с ректором Муртазали Рабадановым приняли участие в заседании правления совета ректоров вузов Воронежской области. В рамках заседания состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между советом ректоров вузов Республики Дагестан и советом ректоров вузов Воронежской области", - приводит релиз ТАСС.

Стало известно, что главными направлениями совместной работы станут разработка и практическое осуществление образовательных, исследовательских и просветительских проектов, а также использование кадрового потенциала вузов и академическая мобильность для студентов.

Также университеты договорились о создании и развитии научно-образовательных центров мирового уровня.