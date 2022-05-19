Секретарь Совбеза: Армения сформировала комиссию по делимитации границы с Азербайджаном

19 мая. 12:14

Армянская сторона сформировала комиссию по делимитации и безопасности государственной границы с Азербайджаном, заявил на брифинге секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Состав комиссии готов", - приводит его слова ТАСС.

Григорян отметил, что, когда придет время, рабочая группа сделает соответствующее заявление.

"Что касается встречи рабочих групп, то она не состоялась по причине технических разногласий. Надеемся, что технические вопросы будут решены, и встреча рабочих групп состоится", - добавил секретарь Совбеза.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что армянская сторона отменила уже согласованную встречу по делимитации границы и отказалась провести новую. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил это тем, что "есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать".